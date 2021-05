Charts France : Resident Evil 8 Village impose sa loi, il est partout dans le Top 5

Le lundi est toujours synonyme de mise à jour sur le site du SELL, qui propose son classement des meilleures ventes de jeux, consoles et PC, sur le marché français. Pour la semaine 18 de l'année 2021, soit celle correspondant aux ventes du 3 au 9 mai, c'est Resident Evil 8 Village qui emporte tout sur son passage. C'est simple, le blockbuster de Capcom prend possession de 3 places dans le Top 5. On observe que la plateforme favorite reste la PS5, qui se hisse en première place, suivi de près par la version PS4. Les éditions Xbox Series ne déméritent pas puisqu'on retrouve le jeu en cinquième position. Reste alors deux places pour des jeux estampillés Nintendo Switch, à savoir New Pokémon Snap et Super Mario 3D World + Bowser's Fury.



Sur PC en revanche, pas de grands changements, le titte de Capcom n'arrive pas à se placer dans le trio de tête. Du coup, on retrouve les mêmes titres que ceux de la semaine passée, mais avec un léger changement dans le sens où Les Sims 4 reprennent la deuxième place, laissant Cyberpunk 2077 derrière.





Charts France Semaine 18 (du 3 au 9 mai 2021)

1/ Resident Evil 8 Village (PS5 - Capcom)

2/ Resident Evil 8 Village (PS4 - Capcom)

3/ New Pokémon Snap (Nintendo Switch - Nintendo)

4/ Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Switch - Nintendo)

5/ Resident Evil 8 Village (Xbox Series - Capcom)

TOP 3 PC

1/ Microsoft Flight Simulator (Microsoft)

2/ Les Sims 4 : Edition Standard (Electronic Arts)

3/ Cyberpunk 2077 (Bandai Namco Entertainment)