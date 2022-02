Charts France : Pokémon Arceus et Uncharted Collection au coude-à-coude, voici le Top 5

Comme tous les lundis, il est possible d'aller faire un tour sur le site du SELL pour se rancarder sur le classement des meilleures ventes de jeux vidéo en France. Une semaine 4 qui se distingue par l'arrivée des deux plus gros jeux de la semaine, à savoir Légendes Pokémon Arceus et Uncharted Legacy of Thieves Collection. Les deux gros titres se chamaillent d'ailleurs la couronne, mais c'est finalement le titre de Nintendo qui s'en sort en s'emparant de la première place. Du coup, Uncharted Legacy of Thieves Collection doit se contenter de la seconde place, devant les sempiternelles mêmes jeux que sont Mario Party Superstars, Mario Kart 8 Deluxe et FIFA 22.



On aurait pu penser que les choses bougent aussi du côté du classement PC, mais même tambouille que la semaine passée, avec les mêmes jeux aux même places. Farming Simulator 22 est en effet toujours en tête du peloton, talonné par The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition, lui-même pris en chasse par Football Manager 2022. Waouh, c'est la folie, on a le coeur qui palpite.





Charts France Semaine 4 (du 24 au 30 janvier 2022)

1/ Légendes Pokémon Arceus (Switch - Nintendo)

2/ Uncharted Legacy of Thieves Collection (PS5 - Nintendo)

3/ Mario Party Superstars (Switch - Nintendo)

4/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

5/ FIFA 2022 (PS4 - Electronic Arts)

TOP 3 PC

1/ Farming Simulator 22 (GIANTS Software)

2/ The Witcher 3 : Wild Hunt Game of the Year Edition (CD Projekt Red)

3/ Football Manager 2022 (SEGA)