Charts France : One Piece Odyssey entre par la grande porte, voici les meilleures ventes de jeux vidéo

Le lundi, on n'oublie jamais d'aller faire un tour du côté du SELL pour obtenir le classement des meilleures ventes de jeux vidéo. Il est question aujourd'hui de connaître le comportement des consommateurs pour la Semaine 2 de l'année 2023, c'est-à-dire les ventes réalisées entre le 9 et le 15 janvier 2023. Une semaine marquée par la sortie de One Piece Odyssey qui ne parvient peut-être pas à se placer en Top 1, mais se positionne en deuxième et cinquième place du Top 5. Gran Turismo 7 qui était en quatrième position la semaine passée se permet lui aussi une petite remontée et figurer en Top 3. En revanche, celui qui reste le maître des lieux, c'est Kratos avec le jeu God of War Ragnarök.Sur PC, alors que nous sommes habitués au même classement chaque semaine, on observe des nouveautés, avec pour commencer un Farming Simulator 22 qui fait un joli bond en devenant la meilleure vente cette semaine, tandis que Electronic Arts parvient à faire un doublé avec Les Sims 4 Au Travail et Les Sims 4 La Vie Citadine, deux kits sortis récemment.

Charts France Semaine 2 (du 9 au 15 janvier 2023)

1/ God of War Ragnarök (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

2/ One Piece Odyssey (PS5 - Bandai Namco Entertainment)

3/ Gran Turismo 7 (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

4/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

5/ One Piece Odyssey (PS4 - Bandai Namco Entertainment)



TOP 3 PC

1/ Farming Simulator 22 (GIANTS Software)

2/ Les Sims 4 Au Travail (Electronic Arts)

3/ Les Sims 4 La Vie Citadine (Electronic Arts)