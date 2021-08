Charts France : Nintendo et sa Switch ne craignent rien ni personne, la domination est totale

Comme pour bison futé, dans le petit monde du jeu vidéo, c'est aussi le chassé-croisé, puisque pour cette semaine 30, il s'agit des ventes réalisées entre le 26 juillet et le premier août ; et force est de constater que The Legend of Zelda : Skyward Sword continue de faire le bonheur de Nintendo et de ses créateurs. De toutes les façons, sur cette semaine, on ne retrouve que des jeux du catalogue de la Nintendo Switch, avec un certain Mario Kart 8 Deluxe en deuxième posisition, tandis que Animal Crossing : New Horizons a fait une belle remontée en se classant directement à la troisième place. Le reste du classement console nous permet de retrouver des habitués de ce Top mis sous Excel avec du Super Mario 3D World + Bowser's Fury et du Ring Fit Adventures.

Quant au marché PC, il continue sur sa même lancée avec le grand retour de Flight Simulator en Top 1, suivi par le Pack d'Extension "Vie à la campagne" des Sims 4, tandis que F1 2021 clôture le classement. Un été assez classique en gros.





Charts France semaine 30 (du 26 juillet au 1er août 2021)

1/ The Legend of Zelda : Skyward Sword (Switch - Nintendo)

2/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

3/ Animal Crossing : New Horizons (Switch - Nintendo)

4/ Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Switch - Nintendo)

5/ Ring Fit Adventures (Switch - Nintendo)

TOP 3 PC

1/ Microsoft's Flight Simulator (Microsoft)

2/ Les Sims 4 : Pack d'Extension "Vie à la campagne" (Electronic Arts)

3/ F1 2021 (Codemasters)