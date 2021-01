Charts France : Nintendo domine le classement de manière insolente, voici le Top 5

Avec quelques semaines de retard, le SELL et GfK livrent enfin le classement des meilleures ventes de jeux en France pour la semaine 53, celle qui correspond aux ventes réalisées entre le lundi 28 décembre 2020 et le dimanche 3 décembre 2021. Et le doux constat que l'on peut faire, c'est que Nintendo domine le classement de façon claire, nette et précise. C'est d'ailleurs Mario Kart 8 Deluxe qui se paye la part du lion en prenant la première place, suivi par le jeu du premier confinement, à savoir Animal Crossing New Horizons. Plus surprenant, mais pas tant que ça puisque c'est la dernière semaine des achats de la période de fin d'année, on note le grand retour de Ring Fit Adventures qui se hisse en troisième position, juste devant Just Dance 2021, dans sa version Switch. Il faut attendre la cinquième place pour voir un jeu autre que Nintendo, c'est FIFA 21.



Sur PC, on retrouve le même trio de tête que les semaines passées, sauf que Cyberpunk 2077 a laissé sa couronne à Microsoft Flight Simulator. Football Manager 2021 ne bouge pas et conserve sa troisième place.





Charts France Semaine 52 (du 28 décembre 2020 au 3 janvier 2021)

1/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

2/ Animal Crossing : New Horizons (Switch - Nintendo)

3/ Ring Fit Adventures (Switch - Nintendo)

4/ Just Dance 2021 (Switch - Ubisoft)

5/ FIFA 21 (PS4 - Electronic Arts)

TOP 3 PC

1/ Microsoft Flight Simulator (Microsoft)

2/ Cyberpunk 2077 (CD Projekt Red / Bandai Namco)

3/ Football Manager 2021 (SEGA)