Charts France : Nintendo continue de se pavaner, Horizon 2 fait son retour dans le Top 5

Une bonne semaine démarre forcément avec les résultats de ventes de jeux consoles et PC pour le marché français, et ce qu'on peut observer, c'est que les semaines se suivent et se ressemblent inlassablement. Pour la Semaine 19, correspondant aux ventes enregistrées entre le 16 et le 22 mai 2022, on retrouve peu ou prou les mêmes jeux que ceux de la semaine passée. En première place, c'est toujours Nintendo Switch Sports qui domine largement, suivi par Mario Kart 8 Deluxe qui grapille une place par rapport à la semaine 18. Du coup, c'est Kirby et le monde oublié qui dégringole à la 3ème place et Légendes Pokémon Arceus qui chute à la cinquième position. La raison ? Le retour de Horizon 2 Forbidden West dans sa version PS5, qui se place direcment en quatrième position.Sur PC, pas de chamboulement non plus, Farming Simulator 22 reste numéro un, talonné par Microsoft Flight Simulator qui est de retour dans le classement, tandis que The Witcher 3 ferme le Top 3 PC.

Charts France Semaine 19 (du 16 au 22 mai 2022)

1/ Nintendo Switch Sports (Switch - Nintendo)

2/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

3/ Kirby et le monde oublié (Switch - Nintendo)

4/ Horizon 2 Forbidden West (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

5/ Légendes Pokémon Arceus (Switch - Nintendo)





TOP 3 PC

1/ Farming Simulator 22 (GIANTS Software)

2/ Microsoft Flight Simulator (Microsoft)

3/ The Witcher 3 : Edition GOTY (Bandai Namco Entertainment)