Charts France : Nintendo a retrouvé sa domination totale, un Top 5 classique

Quelque peu chahuté ces dernières semaines avec la sortie de Ghost of Tsushima : Director's Cut sur PS5, les charts France retrouvent leur train-train quotidien puisque cette semaine, c'est une fois de plus Nintendo qui domine les ventes de jeux consoles. C'est la semaine 35 et Mario Kart 8 Deluxe retrouve sa place de jeu number one, devant Animal Crossing : New Horizons, Super Mario 3D World + Fury's Bowser, Ring Fit Adventure et The Legend of Zelda : Skyward Sword. Bref, toutes les valeurs sûres du catalogue Switch depuis plusieurs mois, et qui prouvent que Nintendo n'a de leçon à recevoir de personne. Sur PC en revanche, il y a du changement à la première place, avec le grand retour de F1 2021 en tête, comme au début du mois d'août, devant Les Sims 4, suivi par son pack d'extension "Vie à la campagne". Si certains demandent que Electronic Arts se décide enfin à passer au cinquième épisode, ses ventes inébranlables prouvent qu'ils peuvent prendre encore leur temps.





Charts France semaine 35

1/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

2/ Animal Crossing : New Horizons (Switch - Nintendo)

3/ Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Switch - Nintendo)

4/ Ring Fit Adventures (Switch - Nintendo)

5/ The Legend of Zelda : Skyward Sword (Switch - Nintendo)

TOP 3 PC

1/ F1 2021 (Codemasters)

2/ Les Sims 4 (Electronic Arts)

3/ Les Sims 4 : Pack d'Extension "Vie à la campagne" (Electronic Arts)