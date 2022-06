Charts France : Mario Strikers Football et The Quarry font une entrée fracassante, voici le Top 5

Pendant que certains nous saoulent avec leur Monday blues, d'autres se réjouissent des résultats obtenus dans le jeu vidéo en France. C'est le cas du SELL et de GfK qui n'ont pas manqué de nous dévoiler le Top 5 des meilleurs ventes de jeux à la fois sur consoles et sur PC. Et pour la semaine du 13 au 19 juin, c'est un certain Mario Strikers Battle League Football qui prend le lead du classement, faisant ainsi chuter Nintendo Switch Sports de son piédestal. Ce dernier passe en seconde position, tandis que Mario Kart 8 Deluxe se maintient à la troisième place. Quant à The Quarry qu'on a mis en avant dans la titraille de notre brève, il arrive en quatrième position dans sa version PS5, tandis que Minecraft Nintendo Switch Edition continue de rester dans le cercle très prisé du Top 5 français.



Sur PC, on observe un léger chamboulement cette semaine, avec la disparition de FIFA 22 qui profite au jeu Les Sims 4 pour récupérer sa couronne, laissant Farming Simulator 22 derrière lui. En revanche, la sortie de Pro Cycling Manager 22 permet à Nacon de se retrouver dans le Top 3 des meilleures ventes PC cette semaine. Joli.



Charts France Semaine 23 (du 13 au 19 juin 2022)

1/ Mario Strikers Battle League Football (Switch - Nintendo)

2/ Nintendo Switch Sports (Switch - Nintendo)

3/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

4/ The Quarry (2K Games - PS5)

5/ Minecraft : Nintendo Switch Edition (Switch - Nintendo)



TOP 3 PC

1/ Les Sims 4 (Electronic Arts)

2/ Farming Simulator 22 (GIANTS Software)

3/ Pro Cycling Manager 22 (Nacon)