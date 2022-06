Charts France : Mario Strikers Football domine toujours, Horizon 2 fait un retour fracassant

Qui dit lundi, dit forcément Top 5 des meilleures ventes de jeux en France, à la fois sur consoles et sur PC. Le SELL n'a pas dérogé à cette régle d'or et vient de nous dévoiler le classement des meilleures ventes de jeux pour la Semaine 24, soit celle du 20 au 26 juin 2022. On ne ve pas se mentir, les changements restent assez mineurs, puisqu'on retrouve peu ou prou les mêmes jeux aux mêmes places, avec une belle domination de la part de Mario Strikers Battle League Football qui conserve sa première place. On retrouver un autre jeu de sport à la seconde place en la personne de Nintendo Switch Sports, tandis que la troisième place est occupée cette semaine par Horizon 2 : Forbiddent West, éjectant ainsi The Quarry du Top 5. En, revanche, Minecraft ne bouge pas de sa place et ferme ainsi le classement cette semaine.Sur PC, ça bouge pas des masses non plus, puisqu'à part le retour de The Wither 3 dans le classement, le Top 3 reste similaire aux semaines précédentes, avec une forte présence pour Farming Simulator 22 et Les Sims 4, qui s'affichent respectivement en 1ère et 4ème place.

Charts France Semaine 24 (du 20 au 26 juin 2022)

1/ Mario Strikers Battle League Football (Switch - Nintendo)

2/ Nintendo Switch Sports (Switch - Nintendo)

3/ Horizon 2 : Forbiddent West (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

4/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

5/ Minecraft : Nintendo Switch Edition (Switch - Nintendo)



TOP 3 PC

1/ Farming Simulator 22 (GIANTS Software)

2/ Les Sims 4 (Electronic Arts)

3/ The Witcher 3 Wild Hunt : Game of the Year Edition (Bandai Namco Entertainment)