Charts France : les semaines se suivent et se ressemblent beaucoup, Nintendo tout en puissance

Que dire de plus que les semaines se suivent et se ressemblent énormément en ce qui concerne les ventes de jeux vidéo en France ? On est lundi et comme chaque début de semaine, le SELL n'a pas manqué de mettre à jour son site officiel et ainsi révéler le classement des meilleures ventes pour la semaine 4 de l'année 2021. Pour la semaine du 25 au 31 janvier 2021, c'est toujours Marfio Kart 8 Deluxe qui trône fièrement sur ce Top 5, devançant Ring Fit Adventures et Animal Crossing : New Horizons qui forme le trio de tête. Ghost of Tsushima qui avait fait une belle remontée la semaine passée est sorti du classement pour laisser sa place à FIFA 21, qui est d'ailleurs le seul jeu PS4 à briller cette semaine. En revanche, on observe le retour de Just Dance 2021, lui aussi sur Nintendo Switch.





Si on jette un oeil au Top 3 des jeux PC, on remarque que nous sommes revenus à la configurations des semaines passées avec le retour de Microsoft Flight Simulator et Cyberpunk 2077, qui viennent accompagner Football Manager 2021 qui conserve sa couronne encore cette semaine.





Charts France Semaine 04 (du 25 janvier au 31 janvier 2021)

1/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

2/ Ring Fit Adventures (Switch - Nintendo)

3/ Animal Crossing : New Horizons (Switch - Nintendo)

4/ FIFA 21 (PS4 - Electronic Arts)

5/ Just Dance 2021 (Switch - Ubisoft)

TOP 3 PC

1/ Football Manager 2021 (SEGA)

2/ Microsoft Flight Simulator (Microsoft)

3/ Cyberpunk 2077 (CD Projekt Red / Bandai Namco Entertainment)