Charts France : les semaines se suivent et se ressemblent, Nintendo continue de dominer

C'est la deuxième semaine de 2021 que le SELL et l'institut GfK nous proposent de découvrir et une chose est sûre, les semaines se suivent et se ressemblent. Pour les dates du 11 au 17 janvier 2021, on retrouve peu ou prou les mêmes jeux, qu'il s'agisse du classement consoles comme PC, avec un léger turn around entre les premières et deuxième place. Mario Kart 8 Deluxe reprend la tête du peloton, tandis que Animal Crossing : New Horizons fait une petite chute pour finir en troisième position. Plus étonnant, Ring Fit Adventures fait une remontada assez inattendue pour prendre la place du dauphin. On note aussi le retour de FIFA 21 dans le Top 5, lui qui avait disparu du classement en fin d'année 2020.Sur PC en revanche, on observe aucun changement, les mêmes jeux conservent leur même place, avec toujours une préférence pour Microsoft Flight Simulator devant Football Manager 2021 et Cyberpunk 2021.

Charts France Semaine 02 (du 4 janvier au 10 janvier 2021)

1/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

2/ Ring Fit Adventures (Switch - Nintendo)

3/ Animal Crossing : New Horizons (Switch - Nintendo)

4/ RFIFA 21 (PS4 - Electronic Arts)

5/ Call of Duty Black Ops Cold War (PS4 - Activision)

TOP 3 PC

1/ Microsoft Flight Simulator (Microsoft)

2/ Football Manager 2021 (SEGA)

3/ Cyberpunk 2077 (CD Projekt Red / Bandai Namco)