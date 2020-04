Charts France : Animal Crossing reste au sommet, Luigi's Mansion 3 éjecte DOOM Eternal

CHARTS FRANCE SEMAINE 13 (du 23 au 29 mars)

Le confinement est l'occasion de passer du temps sur la console, et à ce petit jeu, c'est la Nintendo Switch qui domine les débats. En effet, le dernier classement des meilleures ventes vidéoludiques en France (fourni par GfK et le SELL) montre qu'Animal Crossing : New Horizons ( déjà au sommet la semaine passée ) conserve sa première place, tandis que Mario Kart 8 Deluxe le talonne en deuxième position. Quant à Luigi's Mansion 3 - qui ne figurait pas dans le Top 5 il y a quelques jours - se reprend en atteignant la quatrième position. Pour ce qui est de la PS4, elle arrive à s'incruster avec FIFA 20 (3e) et Call of Duty Modern Warfare (5e).Absent sur consoles, DOOM Eternal se console avec la première place sur PC, juste devant Les Sims 4 et Football Manager 2020.

1/ Animal Crossing : New Horizons (Nintendo Switch - Nintendo)

2/ Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch - Nintendo)

3/ FIFA 20 (PS4 - Electronic Arts)

4/ Luigi's Mansion 3 (Nintendo Switch - Nintendo)

5/ DOOM Eternal (PS4 - Bethesda Softworks)





TOP 3 PC

1/ DOOM Eternal - Edition collector (Bethesda Softworks)

2/ Les Sims 4 (Electronic Arts)

3/ Football Manager 2020 (SEGA)