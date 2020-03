Charts France : Animal Crossing prend le pouvoir, DOOM Eternal s'incruste dans le Top 5

Si l'on en croit GfK et le SELL qui ont dévoilé le classement des meilleures ventes sur consoles et PC, Animal Crossing : New Horizons se porte bien en France. En effet, le jeu - disponible depuis le 20 mars sur Nintendo Switch - se hisse en première position, juste devant l'insubmersible Mario Kart 8 Deluxe. En revanche, on constate que la PS4 se rebiffe avec (dans l'ordre) FIFA 20, Call of Duty Modern Warfare et DOOM Eternal, alors que la console hybride monopolisait les charts ces derniers temps.



Sur PC, le fast FPS d'id Software les débats de la tête et des épaules, laissant les miettes aux Sims 4.





CHARTS FRANCE SEMAINE 12 (du 16 au 22 mars)

1/ Animal Crossing : New Horizons (Nintendo Switch - Nintendo)

2/ Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch - Nintendo)

3/ FIFA 20 (PS4 - Electronic Arts)

4/ Call of Duty Modern Warfare (PS4 - Activision Blizzard)

5/ DOOM Eternal (PS4 - Bethesda Softworks)





TOP 3 PC

1/ DOOM Eternal - Edition collector (Bethesda Softworks)

2/ DOOM Eternal (Bethesda Softworks)

3/ Les Sims 4 (Electronic Arts)