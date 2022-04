Charts France : LEGO Star Wars rafle la mise et s'impose (presque) partout !

Puisque le lundi de Pâques a tout chamboulé, c'est aujourd'hui, mardi 19 avril que le SELL a publié les résultats de ventes de jeux vidéo en France, par le biais des statistiques GfK. Une habitude que vous suivez depuis près de 15 ans sur Jeuxactu (oui, on a été les premiers à le faire) et qui permet de constater que le public hexagonal attendait avec impatience le retour de la licence LEGO Star Wars. C'est simple, du 11 au 17 avril 2022, le titre de Warner Bros Games rafle la mise avec 3 places obtenues dans le Top 5, et pas des moindres. LEGO Star Wars : La Saga Skywalker prend la première, la troisième et la quatrième place selon les plateformes, sachant que c'est la version Switch qui prend le lead. Preuve que ce sont avant tout les enfants qui ont acheté en masse le jeu la semaine de lancement. Autre détail important, on constate que la version PS4 arrive juste après, alors que la version PS5 doit se contenter de la 4è position. Parmi cette hégémonie, d'autres jeux arrivent à sortir leur épingle du jeu, comme Kirby et le Monde Oublié qui descend d'une place par rapport à la semaine passée et se positionne en 2ème place. Mario Kart 8 Deluxe s'accroche bien aussi au bitume et ferme le Top 5 en étant à la 5ème position.Sur PC, l'effet Syberia The World Before s'est estompé puisque le jeu de Microids qui était en première position la semaine dernière sort du Top 3, pour laisser place aux ventes classiques sur cette plateforme. Farming Simulator 22, Microsoft Flight Simulator et Elden Ring, on est sur des valeurs sûres bien connues du monde du PC.

Charts France Semaine 14 (du 11 au 17 avril 2022)

1/ LEGO Star Wars : La Saga Skywalker (Switch - Warner Bros Games)

2/ Kirby et le monde oublié (Switch - Nintendo)

3/ LEGO Star Wars : La Saga Skywalker (PS4 - Warner Bros Games)

4/ LEGO Star Wars : La Saga Skywalker (PS5 - Warner Bros Games)

5/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

TOP 3 PC

1/ Farming Simulator 22 (GIANTS Software)

2/ Microsoft Flight Simulator : Premium Deluxe Edition (Microsoft)

3/ Elden Ring : Launch Edition (Bandai Namco Entertainment)