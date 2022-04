Charts France : Kirby toujours au sommet sur Switch, Ghostwire Tokyo se fait éjecter du Top 5

Kirby et le monde oublié occupe toujours le trône juste devant Légendes Pokémon Arceus. Le trio de tête est complété par l'increvable Mario Kart 8 Deluxe qui, depuis peu, a accueilli des nouvelles pistes premium. Gran Turismo 7 arrive en quatrième position, suivi de l'excellent Horizon : Forbidden West. Malheureusement, Ghostwire Tokyo, deuxième la semaine passée, s'est fait éjecter du Top 5.



Sur PC, c'est l'édition Deluxe de Syberia : The World Before qui s'empare de la première place, alors qu'Elden Ring glisse d'une position. Quant à Farming Simulator 2022, il doit se contenter de la troisième place.





On peut raconter ce que l'on veut sur la faible puissance de la Nintendo Switch par rapport à la PS5 et à la Xbox Series X, mais son catalogue est apprécié au sein de l'Hexagone. C'est en tout cas ce que démontrent semaine après semaine les classements des meilleures ventes publiés par le SELL et GfK.Sur consoles, déjà en tête il y a sept jours,

Charts France Semaine 13 (du 4 au 10 avril 2022)

1/ Kirby et le monde oublié (Switch - Nintendo)

2/ Légendes Pokémon Arceus (Switch - Nintendo)

3/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

4/ Gran Turismo 7 (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

5/ Horizon : Forbidden West (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

TOP 3 PC

1/ Syberia : The World Before - Édition Deluxe (Microids)

2/ Elden Ring : Launch Edition (Bandai Namco Entertainment)

3/ Farming Simulator 22 (GIANTS Software)