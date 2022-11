Charts France : Call of Duty Modern Warfare II fait une razzia, Bayonetta 3 ramasse les miettes

Minecraft Java & Bedrock d'occuper les mêmes places que la semaine dernière.





Depuis sa sortie le 28 octobre dernier, Call of Duty : Modern Warfare II marche sur l'eau. En effet, Activision a annoncé récemment que le jeu avait atteint la barre du milliard de dollars de recettes en l'espace de dix jours, un nouveau record pour la série qui, jusqu'à présent, était détenu par Call of Duty : Black Ops II (un milliard de dollars de recettes en 15 jours). Sans surprise, les effets de cette déflagration sont ressentis jusque dans les charts France, le FPS d'Infinity Ward faisant une razzia sur les trois premières place du Top 5 consoles. Il laisse des miettes à FIFA 23 qui se place en quatrième position, juste devant Bayonetta 3.Sur PC, pas de Call of Duty : Modern Warfare II, ce qui permet à FIFA 23, Farming Simulator 22 et

Top 5 consoles

1/ Call of Duty : Modern Warfare II (PS5 - Activision Blizzard)

2/ Call of Duty : Modern Warfare II (PS4 - Activision Blizzard)

3/ Call of Duty : Modern Warfare II (Xbox Series - Activision Blizzard)

4/ FIFA 23 (PS4 - Electronic Arts)

5/ Bayonetta 3 (Nintendo Switch - Nintendo)





TOP 3 PC

1/ FIFA 23 (Electronic Arts)

2/ Farming Simulator 22 (GIANTS Software)

3/ Minecraft Java & Bedrock (Microsoft)