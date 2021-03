Charts France : le Grand Chelem Nintendo, la domination de la Switch est totale !

Charts France Semaine 07 (du 15 au 21 février janvier 2021) 1/ Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Switch - Nintendo) 2/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo) 3/ Ring Fit Adventures (Switch - Nintendo) 4/ Animal Crossing : New Horizons (Switch - Nintendo) 5/ Super Mario 3D All-Stars (Switch - Nintendo) TOP 3 PC 1/ Microsoft Flight Simulator (Microsoft) 2/ Football Manager 2021 (SEGA) 3/ Les Sims 4 (Electronic Arts)

Qui peut bien arrêter Nintendo et sa console hybride la Switch ? C'est bien la question qu'on peut se poser quand on voit les résultats de ventes de la semaine 7 consacré au marché français. Du lundi 15 février au dimanche 21 février 2021, la domination de Nintendo est absolument totale, avec toujours Super Mario 3D World + Bowser's Fury qui conserve sa couronne de leader incontesté. Juste derrière, Mario Kart 8 Deluxe et Ring Fit Adventures se chamaille la suite du podium en fonction des semaines, tandis que Animal Crossing : New Horizons se maintient en quatrième position. En revanche, on note le retour de Super Mario 3D All-Stars qui éjecte pour le coup Call of Duty Duty Black Ops Cold War du Top 5.Du côté du PC, on observe aussi quelques petits changements puisque Microsoft Flight Simulator reprend ses droits en reprenant la première place du classement, devant Football Manager 2021 qui reste en seconde position. Le jeu Les Sims 4 qui était sorti du tableau il y a quelques semaines fait un retour à la troisième place.