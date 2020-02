Charts France : Mario Kart 8 Deluxe détrône Dragon Ball Z Kakarot, la Switch en force

Cette semaine, Nintendo continue de s'imposer dans les charts France, puisque Mario Kart 8 Deluxe repasse devant Dragon Ball Z : Kakarot. D'ailleurs, le titre de CyberConnect2 est le seul à briser l'hégémonie de Big N. Luigi's Mansion 3 s'octroie la troisième place du classement, tandis que Ring Fit Adventure arrive en quatrième position - preuve que les jeux orientés santé et sport ont toujours un bel avenir devant eux. Enfin, The Legend of Zelda : Breath of the Wild clôt le Top 5 hebdomadaire.



Sur PC, très peu de changements puisque Les Sims 4 truste la première place devant Football Manager 2020 et Farming Simulator 19 Platinum Edition.

CHARTS FRANCE SEMAINE 06 (du 3 au 9 février 2020)

1/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

2/ Dragon Ball Z : Kakarot (PS4 - Namco Bandai Entertainment)

3/ Luigi's Mansion 3 (Switch - Nintendo)

4/ Ring Fit Adventures (Switch - Nintendo)

5/ The Legend of Zelda : Breath of the Wild (Switch - Nintendo)

TOP 3 PC

1/ Les Sims 4 (Electronic Arts)

2/ Football Manager 2020 (SEGA)

3/ Farming Simulator 19 (Focus Home Interactive)