Charts France : Horizon 2 lutte contre l'hégémonie de Nintendo, voici le Top 5

Une nouvelle semaine démarre pour le SELL et l'institut GfK qui ne faillissent pas à leur tâche malgré la fin des grandes vacances. On jette donc un coup d'oeil aux ventes de jeux PC et consoles réalisées pour la Semaine 33, celle qui correspond à la période du 15 au 21 août 2022. Il s'agit d'une semaine charnière dans le sens où c'est celle où toute la France s'arrête de travailler quasiment. Mais pour l'amateur de jeux vidéo, c'est l'occasion de consolider les ventes de la Nintendo Switch et de ses valeurs sûres depuis des années. En première position, on retrouve donc peu ou prou les mêmes titres que la semaine précédente. Mario Kart 8 Deluxe domine le Top 5, suivi de Mario Strikers Battle League Football, Nintendo Switch Sports et Animal Crossing New Horizons, les best-sellers de la console hybride de la firme de Kyoto. Petit changement pour la 5ème et dernière place, puisque Xenoblade Chronicles 3 est éjecté du Top 5 visible pour laisser sa place à Horizon 2 Forbidden West, dans sa version PS5.



Sur PC, il n'y aucun changement depuis la semaine passée, ce sont les mêmes jeux qu'on reetrouve, et dans le même ordre, à savoir Farming Simulator 22, Les Sims 4 : Années Lycée et Les Sims 4 en édition standard.





Charts France Semaine 33 (du 15 au 21 août 2022)





Top 5 consoles

1/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

2/ Mario Strikers Battle League Football (Switch - Nintendo)

3/ Nintendo Switch Sports (Switch - Nintendo)

4/ Animal Crossing New Horizons (Switch - Nintendo)

5/ Horizon 2 Forbidden West (PS5 - Nintendo)





TOP 3 PC

1/ Farming Simulator 22 (Koch Media)

2/ Les Sims 4 : Années Lycée (Electronic Arts)

3/ Les Sims 4 : Edition Standard (Electronic Arts)