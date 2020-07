Charts France : Ghost of Tsushima règne en maître, Nintendo encerclé par Jin Sakai

Vous connaissez la musique. Tous les lundis, le SELL met à jour les ventes physiques réalisées dans le marché français du jeu vidéo. Malheureusement, aucun chiffre n'est donné mais en revanche, on écope toujours d'un Top 5 particulièrement évocateur : pour cette semaine 29 de 2020, du lundi 13 juillet au lundi 19 juillet, c'est à nouveau un certain Jin Sakai, issu de Ghost of Tsushima, qui mène la danse. Il faut dire que la fameuse exclusivité est un carton mondial, détenant désormais le record du meilleur lancement pour une nouvelle franchise PlayStation ! Non content d'avoir la première place du classement, on retrouve l'aventure de Sucker Punch également à la quatrième et cinquième marche grâce à ses éditions Collector et Spéciale.Pour le reste, c'est le toujours solide Nintendo qui est présent avec Paper Mario & The Origami King et Animal Crossing New Horizon, remportant respectivement la médaille d'argent et la médaille de bronze. Sans surprise, la Switch et ses exclusivités se vendent toujours comme des petits pains et c'est, à vrai dire, plutôt mérité.Notons du côté du PC la percée de Death Stranding, tout fraîchement lancé sur cette plateforme et dont les features inédites semblent avoir séduit le public hexagonal. Rendez-vous lundi prochain !

CHARTS FRANCE SEMAINE 29 (du 13 au 19 juillet 2020)

1/ Ghost of Tsushima (PS4 / Sony)

2/ Paper Mario : The Origami King (Switch / Nintendo)

3/ Animal Crossing : New Horizons (Switch / Nintendo)

4/ Ghost of Tsushima - Édition Collector (PS4 / Sony)

5/ Ghost of Tsushima - Édition Spéciale (PS4 / Sony)

TOP 3 PC

1/ Death Stranding (505 Games)

2/ Les Sims 4 : Édition Standard (Electronic Arts)

3/ Football Manager 2020 (SEGA)