Charts France : FIFA 23 continue d'écraser la concurrence, voici le Top 5 des meilleures ventes

Une nouvelle semaine commence et c'est le moment idéal pour aller jeter un oeil au classement des meilleures ventes de jeux en France. Pour la semaine 41, celle qui correspond aux ventes réalisées entre le 10 et le 16 octobre 2022, on se rend compte que rien ne peut entraver le succès de FIFA 23, pas même la Nintendo Switch et ses ventes de jeux toujours au firmament. C'est simple, le jeu de foot d'Electronic Arts s'empare des trois premières places comme la semaine passée, avec une dominance pour la version PS4, numéro 1 des ventes. FIFA 23 sur Xbox Series et Xbox One ont disparu du Top 5 cependant, laissant Splatoon 3 et Mario Kart 8 Deluxe remonter petit à petit dans le classement.Sur PC, c'est la même chose que la semaine passée, avec toujours FIFA 23 en première position, devant

Charts France Semaine 41 (du 10 au 16 octobre 2022)

1/ FIFA 23 (PS4 - Electronic Arts)

2/ FIFA 23 (PS5 - Electronic Arts)

3/ FIFA 23 - Édition Essentielle (Switch - Electronic Arts)

4/ Splatoon 3 (Switch - Nintendo)

5/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)



TOP 3 PC

1/ FIFA 23 (Electronic Arts)

2/ Farming Simulator 22 (GIANTS Software)

3/ Minecraft Java & Bedrock (Microsoft)