Charts France : Farming Simulator 22 et Just Dance 2022 entrent dans la danse

Le lundi, c'est bien évidemment le début d'une nouvelle semaine, mais c'est aussi le moment où GfK et le SELL nous livrent le classement des meilleures ventes de jeux vidéo en France, aussi bien sur consoles que sur PC. Pour la semaine 47 (on touche bientôt à la fin de l'année), celle qui correspond aux ventes réalisées entre le 22 et le 28 novembre 2021, on se rend compte que Pokémon Diamant Etincelant et Pokémon Perle Scintillante semblent être là pour durer pendant de longs mois, à l'image de tous les jeux Nintendo Switch qui font toujours partie des meilleures ventes dans l'Hexagone. Si les deux jeux de Nintendo caracolent en première et troisième place, on note l'arrivée en trombe de Farming Simulator 22 qui se hisse à la 4ème place dans sa version PS4. C'est mieux que Just Dance 2022 qui lui aussi arrive à se placer dans le Top 5, mais ça reste moins fort que FIFA 22 qui a repris du poil de la bête.Sur PC en revanche, l'hégémonie Farmin Simulator 22 n'est plus à prouver puisque le jeu de gestion agricole de GIANTS Software se place à la première et troisième place, suivi par un autre jeu de gestion, mais footballistique cette fois-ci, à savoir Football Manager 2022 de SEGA. Voilà, vous savez tout !

Charts France semaine 47 (du 22 au 28 novembre 2021)

1/ Pokémon Diamant Étincelant (Switch - Nintendo)

2/ FIFA 22 (PS4 - Electronic Arts)

3/ Pokémon Perle Scintillante (Switch - Nintendo)

4/ Farming Simulator 22 (PS4 - GIANTS Software)

5/ Just Dance 2022 (Switch - Ubisoft)

TOP 3 PC

1/ Farming Simulator 22 (GIANTS Software)

2/ Farming Simulator 22 - Edition Collector (GIANTS Software)

3/ Football Manager 2022 (SEGA)