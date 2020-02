Charts France : Dragon Ball Z Kakarot toujours au top, Nintendo ramasse le reste

CHARTS FRANCE SEMAINE 04 (du 20 au 26 janvier)

Dragon Ball Z : Kakarot continue de bien se porter en France, si l'on en croit GfK et le SELL qui ont dévoilé le classement des meilleures ventes sur consoles et PC. En effet, le titre de Bandai Namco Entertainment occupe toujours la première place, alors que Nintendo truste les quatre suivantes. L'incontournable Mario Kart 8 Deluxe arrive en seconde position, juste devant Luigi's Mansion 3, The Legend of Zelda : Breath of the Wild, et Pokémon Epée. Et puisque l'on dit des choses gentilles sur la firme de Kyoto, rappelons que la Nintendo Switch totalise à ce jour quasiment 53 millions de consoles vendues dans le monde, soit la troisième console de salon la plus populaire de l'histoire du constructeur japonais.Sur PC, c'est quasiment le statu quo. Quasiment, parce que si Les Sims 4 et Football Manager 2020 ne bougent pas, Farming Simulator 19 vole en revanche la troisième place à Red Dead Redemption 2.

1/ Dragon Ball Z: Kakarot (PS4 - Bandai Namco Entertainment)

2/ Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch - Nintendo)

3/ Luigi's Mansion 3 (Nintendo Switch - Nintendo)

4/ The Legend of Zelda : Breath of the Wild (Nintendo Switch - Nintendo)

5/ Pokémon Epée (Nintendo Switch - Nintendo)





TOP 3 PC

1/ Les Sims 4 (Electronic Arts)

2/ Football Manager 2020 (SEGA)

3/ Farming Simulator 19 - Edition Platinum (Focus Home Interactive)