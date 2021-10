Charts France : DBZ Kakarot et Lost Judgment dans les meilleures ventes de jeux vidéo

Nous sommes lundi et comme chaque début de semaine, quand le SELL est up-to-date, on a le droit au classement des meilleures ventes de jeux vidéo en France. Aujourd'hui, il est question d'aborder le Top 5 des jeux pour la semaine 38, celle qui correspond aux ventes effectuées entre le 20 et le 26 septembre 2021 inclus. Si la semaine passée, on a eu le plaisir de voir Deathloop prendre la tête du classement, le titre de Bethesda Softworks a complètement disparu des radars, du moins du fameux Top 5. N'ayant pas le tableau Excel de GfK sous la main, impossible de vous dire si Deathloop figure toujours dans le Top 10 pour sa deuxième semaine d'exploitation. De toutes les façons, tous les jeux de la semaine passée ont disparu du classement visible, à l'exception faite de Mario Kart 8 Deluxe, indécrottable et valeur sûre du catalogue de la Nintendo Switch. A ce propos, c'est toujours la console de Nintendo qui vend le plus de jeux cette semaine, avec en seconde place un certain Dragon Ball Z Kakarot, enfin disponible sur la console. Il est talonné de près par Animal Crossing : New Horizons qui revient dans le peloton de tête, tandis qu'on peut se réjouir de voir Lost Judgment figurer en quatrième position. Enfin, pour clôturer ce Top 5, c'est Super Mario 3D World + Bowser's Fury qui fait lui aussi un retour fracassant. On revient donc à un Top 5 classique donc.



Sur PC, c'est la même tambouille : Deathloop n'est plus dans le trio de tête des ventes de l'Hexagone, puisque Microsoft Flight Simulator retrouve sa couronne perdue il y a quelques semaines. Les Sims 4, jamais bien loin, se repositionne en deuxième place, suivi de très près par son pack d'extension "Vie à la campagne". Pourtant, cela fait belle lurette qu'on est déconfiné...

Charts France semaine 38 (du 20 au 26 septembre 2021) 1/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo) 2/ Dragon Ball Z Kakarot + A New Power Awakens Set (Switch - Nintendo) 3/ Animal Crossing : New Horizons (Switch - Nintendo) 4/ Lost Judgment (PS5 - SEGA) 5/ Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Switch - Nintendo) TOP 3 PC 1/ Microsoft Flight Simulator (Microsoft) 2/ Les Sims 4 (Electronic Arts) 3/ Les Sims 4 : Pack d'Extension "Vie à la campagne" (Electronic Arts)