Charts France : Company of Heroes 3 fait une entrée fracassante, voici les meilleures ventes

Comme d'habitude, afin de bien démarrer la semaine, allons donc faire un tour du côté du site officiel du SELL afin de récupérer le classement des meilleures ventes PC et consoles de la Semaine 8, soit du 20 au 26 février 2023. Sur PC, on constate une entrée en première place de Company of Heroes 3, qui était clairement attendue par sa communauté. Il faut dire que le deuxième épisode était sorti en 2013, il y a déjà dix ans. Le titre de SEGA et de Relic Entertainment prend donc la tête du Top 3, devant Minecraft Java & Medrock et Football Manager 2023, un autre jeu édité par SEGA. Sur consoles en revanche, on est sur un classement assez proche des semaines passées, avec une domination toujours sans faille de Hogwarts Legacy. Le jeu de Warner Bros Games reste à la première place dans sa version PS5, tandis que les autres itérations sont sorties du classement. Derrière, God of War Ragnarök se maintient à la seconde place, tandis que iKrby's Return to Dream Land Deluxets Legacy intègre le tableau directement à la troisième place. Le Octopath Traveler 2 de Square Enix n'est pas en reste en se plaçant en quatrième position, tandis que Mario Kart 8 Deluxe ferme la marche tranquillement.





Charts France Semaine 8 (du 20 au 26 février 2023)

1/ Hogwarts Legacy (PS5 - Warner Bros Games)

2/ God of War Ragnarök (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

3/ Kirby's Return to Dream Land Deluxets Legacy (Switch - Nintendo)

4/ Octopath Traveler 2 (Switch - Square Enix)

5/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

TOP 3 PC

1/ Company of Heroes 3 (SEGA)

2/ Minecraft Java & Medrock (Microsoft)

3/ Football Manager 2023 (SEGA)