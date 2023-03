Charts France : Bayonetta Origins et WWE 2K23 tentent de percer, voici le Top 5 des ventes

Pas de week-end prolongé pour le SELL qui a publié le classement des meilleures ventes de jeux vidéo en France pour la Semaine 11, soit celle qui correspond aux ventes enregistrées entre le 13 et le 19 mars 2023. Si le trio de tête n'a pas bougé depuis la semaine passée, avec toujours un Hogwarts Legacy indécrottable, suivi de très près par God of War Ragnarök et Mario Kart 8 Deluxe, on peut en revanche constater des nouveaux venus cette semaine. En effet, Bayonetta Origins : Cereza & The Lost Demon parvient à se faire une place dans le classement en se positionnant direction en quatrième place. Le titre de PlatinumGames arrive à faire mieux que le WWE 2K23 annuel, malgré ses grandes qualités.



Sur PC, il y a en revanche pas mal de changements avec l'arrivée par exemple de l'extension Grandir Ensemble des Sims 4, qui prend immédiatement la première place. Microsoft Flight Simulator chute du coup de son podium mais reste accroché à la deuxième place, tandis que la troisième place est occupée par Farming Simulator 2022.





Charts France Semaine 11 (du 13 au 19 mars 2023)

1/ Hogwarts Legacy (PS5 - Warner Bros Games)

2/ God of War Ragnarök (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

3/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

4/ Bayonetta Origins : Cereza & The Lost Demon (Switch - Nintendo)

5/ WWE 2K23 (PS5 - 2K Games)

TOP 3 PC

1/ Les Sims 4 : Grandir Ensemble (Electronic Arts)

2/ Microsoft Flight Simulator Premium Edition (Microsoft)

3/ Farming Simulator 2022 (Plaion)