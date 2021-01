Charts France : Animal Crossing New Horizons reprend la tête pour le début 2021

Comme tous les lundis, le SELL et GfK nous proposent le classement des meilleures ventes de jeux en France, à la fois sur consoles et PC, et cette semaine, le Top 5 a ceci de particulier qu'il s'agit de la première semaine de ventes de l'année 2021. Elle est d'ailleurs assez similaire aux derniers jours de 2020, avec toujours autant de jeux Nintendo Switch qui dominent le marché. Seule différence, c'est Animal Crossing New Horizons qui reprend la tête du classement, devançant Mario Kart 8 Deluxe, Call of Duty Black Ops Cold War, Ring Fit Adventures et Just Dance 2021.



Sur PC, c'est la même tambouille, on retrouve le même trio de tête, mais on observe une chute du côté de Cyberpunk 2077 qui se retrouve en position 3, derrière Microsoft Flight Simulator et Football Manager 2021.





Charts France Semaine 52 (du 4 janvier au 10 janvier 2021)

1/ Animal Crossing : New Horizons (Switch - Nintendo)

2/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

3/ Call of Duty Black Ops Cold War (PS4 - Activision)

4/ Ring Fit Adventures (Switch - Nintendo)

5/ Just Dance 2021 (Switch - Ubisoft)

TOP 3 PC

1/ Microsoft Flight Simulator (Microsoft)

2/ Football Manager 2021 (SEGA)

3/ Cyberpunk 2077 (CD Projekt Red / Bandai Namco)