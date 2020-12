Charts France : Animal Crossing continue de faire sa loi, FIFA 21, Call of Duty et Assassin's Creed juste derrière

Les semaines se suivent et se ressemblant côté ventes de jeux pour le marché français. Ce n'est un scoop pour personne, mais les joueurs hexagonaux achètent systèmatiquement les mêmes licences, ça ne bouge pas. Cette semaine encore, du 30 novembre au 6 décembre 2020, on constate que Animal Crossing New Horizons caracole en tête des ventes, tandis que Mario Kart 8 Deluxe fait un come-back tonitruant en se hissant directement à la seconde place. On ne sait pas s'il s'agit des fêtes de fin d'année, mais le jeu de kart de Nintendo se permet de dépasser FIFA 21, Call of Duty Black Ops Cold Ward et Assassin's Creed Valhalla qui sont pourtants des sorties récentes. On observe également que dans ce Top 5, il s'agit essentiellement de jeux Nintendo et PS4, qui restent les deux machines les plus populaires en France.



Sur PC, l'effet World of Warcraft Shadowlands s'est estompé puisque le titre de Blizzard a disparu du Top 3, et laisse même sa couronne à Flight Simulator qui reprend ses droits, devant un Football Manager 2021 en forme et l'add-on Escapade Enneigée des Sims 4.





Charts France Semaine 49 (du 30 novembre au 6 décembre 2020)

1/ Animal Crossing : New Horizons (Switch - Nintendo)

2/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

3/ FIFA 21 (PS4 - Electronic Arts)

4/ Call of Duty Black Ops Cold War (PS4 - Activision)

5/ Assassin's Creed Valhalla (PS4 - Ubisoft)

TOP 3 PC

1/ Microsoft Flight Simulator (Microsoft)

2/ Football Manager 2021 (SEGA)

3/ Les Sims 4 : Escapade Enneigée (Electronic Arts)