Charts France : 2023 démarre comme la fin de 2022, God of War Ragnarök reste en tête des ventes

Nous sommes le lundi 16 janvier 2023 et le SELL vient enfin de nous révéler le Top 5 des meilleures ventes réalisées pour la première semaine de l'année 2023. Il s'agit donc des résultats obtenus du 2 au 8 janvier 2023 (le 1er janvier étant un dimanche) et qui reflète bien le comportement des joueurs français. Comme la semaine précédente, c'est God of War Ragnarök qui conserve son avance et se maintient à la première place du Top 5. Mario Kart 8 Deluxe, FIFA 23 et Pokémon Violet sont derrière et reste eux aussi à la même position. C'est finalement Gran Turismo 7 qui sort du classement pour laisser Nintendo Switch Sports faire un retour inattendu.Sur PC, même chose : zéro changement, c'est toujours Football Manager 2022 qui mène la danse, Minecraft Java & Bedrock en deuxième position et Farming Simulator 22 qui suit.

Charts France Semaine 52 (du 26 au 31 décembre 2022)

1/ God of War Ragnarök (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

2/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

3/ FIFA 23 (PS4 - Electronic Arts)

4/ Pokémon Violet (Switch - Nintendo)

5/ Gran Turismo (PS5 - Sony Interactive Entertainment)



TOP 3 PC

1/ Football Manager 2022 (SEGA)

2/ Minecraft Java & Bedrock (Microsoft)

3/ Farming Simulator 22 (GIANTS Software)