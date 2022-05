Chart France : Nintendo intouchable mais Sifu entre dans la danse aussi

Comme chaque lundi depuis plus de 15 ans, il est l'heure d'aller faire un tour sur le site officiel du SELL et de regarder le classement des ventes de jeux en France, aussi bien au niveau des consoles que du PC. On constate une continuité avec le Top 5 de la semaine passée et du 9 au 15 mai 2022, c'est toujours Nintendo qui domine largement. En première place, on retrouve Nintendo Switch Sports qui prouve que le motion gaming n'a pas dit son dernier mot, suivi par Kirby et le monde oublié, toujours très apprécié des joueurs, puis vient Mario Kart 8 Deluxe en troisième position et enfin Légendes Pokémon Arceus à la quatrième place. Quant au jeu PS5 du classement cette semaine, ce n'est plus Horizon 2 Forbidden West, mais Sifu dans sa Vengeance Edition, lui qui vient de paraître en version physique par le biais de Microids.Sur PC, les classements se suivent et se ressemblent avec les sempiternelles mêmes titres qui s'opposent. Farming Simulator 22 revient à la première place après plusieurs semaines à la troisième place, ce qui permet du coup au jeu Les Sims 4 de faire son retour sur le podium. Rien de bien fou, nul besoin de tergiverser.

Charts France Semaine 18 (du 9 au 15 mai 2022)

1/ Nintendo Switch Sports (Switch - Nintendo)

2/ Kirby et le monde oublié (Switch - Nintendo)

3/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

4/ Légendes Pokémon Arceus (Switch - Nintendo)

5/ Sifu - Vengeance Edition (PS5 - Microids)





TOP 3 PC

1/ Farming Simulator 22 (GIANTS Software)

2/ The Witcher 3 : Edition GOTY (Bandai Namco Entertainment

3/ Les Sims 4 - Edition Standard (Electronic Arts)