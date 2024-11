Cat's Eye : un remake de l'animé arrive en 2025, pour faire oublier la série de TF1 ?

Pendant que TF1 nous propose sa version Julie Lescaut de Cat's Eyes tous les lundis, on apprend qu'un remake de l'animé va débarquer au Japon en 2025. Une annonce inattendue, mais que les quarantenaires semblent accueillir avec joie, surtout après la frustration de l'adaptation en live-action par des producteurs français un peu à côté de leurs pompes. C'est le compte Twitter japonais de Disney+ qui a fait cette révélation, confirmant donc que c'est sur cette plateforme que la nouvelle série animée sera donc diffusée. Pas de date précises pour le moment, tout juste un vague courant 2025, mais un premier teaser qui laisse planer le doute quant à une direction artistique en 3D, ou faite la main.Beaucoup d'interrogations, et celle que se pose Tsukasa Hōjō, le créateur, c'est de savoir comment le nouveau public va réagir à cette nouvelle direction, puisqu'on rappelle que Tam, Alex et Sylia ont toujours affiché un sex appeal presque provocateur. Pour les moeurs de 2024, cette sexualisation peut ne pas passer et Tsukasa Hōjō s'en inquiète. Cela dit, les dernières apparitions des soeurs Chamade dans les récents films City Hunter les ont présentées dans leur habit sexy et cela n'avait pas hurlé au sexisme sur les réseaux sociaux. Après, il ne faut pas oublier que les oeuvres japonaises sont encore loin des agendas politiques en termes de wokisme. En attendant, il y a la version TF1 qui a embrassé pleinement le choix de l'inclusivité...