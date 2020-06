Capcom : de nouveaux Onimusha et Dino Crisis ont été envisagés, sans succès

Fermé en 2018, Capcom Vancouver aura au moins essayé de faire bouger les choses. Hier, nous apprenions avec surprise que la branche canadienne de l'éditeur avait tenté de rebooter totalement la saga Dead Rising de façon à concurrencer The Last of Us : malheureusement, après plusieurs millions de dollars injectés et des mois de travail, le prototype sombre et violent n'avait pas convaincu les hautes sphères de Capcom Japan qui a purement et demandé son annulation... et sa transformation en Dead Rising 4. Aujourd'hui, l'insider DidYouKnowGaming s'attèle à une autre révélation similaire : la firme nord-américaine aurait proposé de nouveaux jeux Dino Crisis, Onimusha et même Mega Man à la maison mère. Sans vraiment de succès.Selon le YouTuber, ces projets n'auraient même jamais dépassé le stade du simple pitch : peut-être Capcom préférait-il garder ces jeux au Japon, pour un maximum d'authenticité ? Difficile à dire car hormis Mega Man qui risque effectivement de voir d'autres opus débarquer à l'avenir, Dino Crisis et Onimusha semblent être des franchises au point mort. Toutefois, on rappelle que le géant nippon a déjà confirmé son souhait de réutiliser certains de ses licences "dormantes" pour des suites, des reboots ou des remakes : nous ne sommes donc jamais à l'abri d'une bonne surprise.