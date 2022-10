Cannes Gaming Festival : le jeu vidéo veut aussi son Festival de Cannes, un nouveau salon arrive

Si la Paris Games Week est devenu le rendez-vous immanquable du jeu vidéo chaque fin d'année, un nouveau Festival rêve à de nouvelles ambitions, franco-françaises mais également internationales. C'est du moins l'objectif des organisateurs du futur Cannes Gaming Festival qui viendra marcher sur les plates-bandes de la Paris Games Week, puisqu'il se tiendra lui aussi au mois d'octobre, en 2023. Derrière ce nouveau salon, on retrouve Antoine de Tavernost, Directeur Général de l’agence AUDITOIRE (Groupe Omnicom) et Robin Leproux, un ancien de chez M6, RTL et qui a même fait un passage au PSG. Il est également le fondateur d’ESpot et se dit passionné de jeux vidéo depuis plus de 30 ans. Pour les deux hommes, Cannes et le Palais des Festivals de Cannes s’est immédiatement imposé comme le meilleur lieu pour célébrer le jeu vidéo. Une cérémonie de remise de prix dans l’esprit des grands rendez-vous cannois (Festival International du Film, Cannes Lions...) avec jury d'experts à la clef sera là pour récompenser les meilleurs jeux français et internationaux. Ils nous promettent que toute la ville de Cannes sera plonger dans l’univers gaming, avec des temps forts dans la ville et au sein du Palais des Festival ! Il est également annoncé que l'événement sera rediffusé en streaming avec la présence de streameurs et d'influenceurs français. Un événement prêt à voler la vedette à la Paris Games Week ? On doit être heureux du côté du SELL...