Call of Duty Vanguard : Sledgehammer de retour, la Seconde Guerre Mondiale aussi, 1er trailer

Ça y est, c'est fait, c'est officiel : le prochain Call of Duty, cuvée 2021, vient d'être officialisé par Activision qui a décidé de lâcher le tout premier teaser. Sans réelle surprise, cet épisode se nomme Call of Duty Vanguard comme l'avaient affirmé de nombreuses rumeurs ces derniers mois. Autre confirmation, c'est bel et bien le studio Sledgehammer Games qui est de retours aux affaires après avoir été écarté de la production des Call of par Activision pour des raisons qui restent inconnues. Quatre ans après Call of Duty WWII, voilà le studio de retour en lead production avec l'envie de nous refaire vivre des événements de la Seconde Guerre Mondiale, le terreau originel de la saga. Le teaser qui est d'ailleurs proposé semble nous indiquer que la guerre sera internationale et pas seulement côté européenne. Contrairement à Battlefield 1942, Call of Duty Vanguard proposera une campagne solo qui devrait être l'un des fers de lance de cet épisode, sachant que le multi aura bien sûr une part importante et que le mode Zombie est d'ores et déjà confirmé. De toutes les façons, on en saura jeudi 19 août à 19h30 heure française, puisque c'est à cette date que le jeu sera présenté en grandes pompes.