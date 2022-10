Call of Duty Modern Warfare II : un trailer de lancement nerveux digne de Hollywood

Ultra chiadé et monté comme le teaser d'un film de guerre sorti tout droit de Hollywood, cette bande annonce nous rappelle à quel point le studio californien sait y faire pour faire monter la hype. Tout y est : de la cinématique qui flatte la rétine aux séquences de gameplay bien nerveuses pour faire monter la tension, en passant par les punchlines qu'on ne retrouve qu'à Hollywood, ce Call of Duty Modern Warfare II a bien l'intention de casser la baraque lors de sa sortie le 28 octobre prochain. Comme d'habitude, le jeu proposera une campagne solo pour les joueurs devenus papa et qu'ils n'ont plus le temps de jouer, et le multi pour les jeunes qui veulent finir sur les meilleures compétitions eSport.