Call of Duty Modern Warfare II : quand le solo et le multi seront-ils présentés ? Premières rumeurs

June 2nd for #ModernWarfareII Reveal Trailer from what I'm hearing. I was told May 30th but it is that same week so close enough. pic.twitter.com/vYWdjio4kC — Hope (@TheGhostOfHope) 3 mai 2022

Call of Duty Modern Warfare II.



Après avoir fait l'objet d'un nombre incalculable de rumeurs, Call of Duty Modern Warfare II a enfin été officialisé par Activision il y a maintenant un peu plus d'une semaine. Depuis, nombreux sont les fans à se demander quand aura lieu la première présentation du jeu. Si l'on en croit les indiscrétions de Tom Henderson , le rendez-vous devrait être fixé pour début juin. Même son cloche du côté de l'insider TheGhostOfHope qui lâche même une date : le 2 juin. Habitué à relayer des rumeurs concernant Call of Duty qui se sont vérifiées par la suite, le bonhomme précise qu'il a un temps entendu parler du 30 mai qui tombe la même semaine que le 2 juin.Tom Henderson précise qu'Activision et Infinity Ward devraient faire les choses de manière classique, à savoir dévoiler un trailer se focalisant essentiellement sur la campagne solo - le 2 juin, donc. Derrière, il n'est pas impossible que du gameplay soit montré dans le cadre du Summer Game Fest (qui aura lieu le 9 juin) compte tenu que l'E3 2022 a été annulé. Enfin, au mois d'août, ce serait au tour du multijoueur d'être mis en avant, sans que l'on sache pour le moment si l'opération se fera via un événement dans Call of Duty : Warzone comme ce fut le cas ces deux dernières années.Enfin, Tom Henderson souligne que Call of Duty Warzone 2 sera introduit plus tard dans l'année et qu'il débarquera les semaines suivant la sortie de