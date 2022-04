Call of Duty Modern Warfare II : fin du suspense, le jeu est officialisé, première vidéo !

Le suspense pour Call of Duty Modern Warfare II vient de prendre fin il y a quelques minutes, avec l'officialisation du jeu, dont la sortie est fixée pour l'automne prochain. C'est par le biais de ses réseaux sociaux, mais aussi sa chaîne YouTube que la licence a confirmé que le prochain épisode, celui de 2022, est bel et bien la suite du reboot de Modern Warfare que le studio Infinity Ward avait initié en 2019. Un épisode que beaucoup avait salué, que ça soit du côté de la presse spécialisée comme des joueurs. Un épisode qui avait d'ailleurs permis à la licence de reprendre de belles couleurs côté ventes, puisqu'il s'est écoulé plus de 30 millions d'exemplaires, de loin la meilleure performance depuis les années 2010 pour la saga. Cette annonce n'a de toutes les façons rien de bien surprenant puisqu'on avait eu connaissance de l'existence de ce Call of Duty Modern Warfare II depuis plusieurs mois déjà, de part de nombreuses rumeurs, mais aussi par un tweet que le compte officiel de Call of Duty avait fait en février dernier. On notera cependant la différence du choix des chiffres romains pour le II à la place du chiffre arabe utilisé pour l'épisode de 2009. En attendant d'avoir savoir plus, on a le droit à la première vidéo, il s'agit du teaser trailer qui révèle le logo officiel.