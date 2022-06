Call of Duty Modern Warfare II : il est là le 1er vrai teaser et il est en live-action !

Call of Duty Modern Warfare II, la suite du reboot que le studio Infinity Ward a opéré en 2019. Pour ce premeir reveal, le studio et Activision ont opté pour une représentation en live-action et le rendu est pour le moins aguicheur. Une caméra se balade à l'intérieur d'un camion militaire blindé, transportant les figures emblématiques de Call of Duty. Price, Soap et Ghost avec son masque autoritaire, difficile de ne pas se hyper à la vue de ce teaser qui pose l'ambiance très guerrière de ce jeu. Sans compter cette catchline qui vient clôturer la vidéo : "La plus redouable des armes, c'est l'équipe !" Voilà de quoi patienter avant le 8 juin prochain, date à laquelle le jeu sera révélé au monde entier, à savoir son gameplay, ses modes de jeu et son scénario sans doute. Evidemment, on sera là pour vous couvrir l'événement. Autrement, la sortie de Call of Duty Modern Warfare II est attendue pour le mois de novembre prochain sur PC, PS5; Xbox Series, PS4 et Xbox One.





Il aura mis son temps pour arriver, mais il est enfin là ! De quoi parle-t-on ? Du premier vrai teaser trailer de