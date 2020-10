Call of Duty Black Ops Cold War : un 1er trailer pour le mode "Zombie", toutes les infos

Call of Duty : Black Ops Cold War, les morts-vivants seront tout sauf anecdotiques. D'après ce que nous explique l'éditeur américain, le premier chapitre, baptisé "Die Maschine", se déroulera dans un bunker de la Seconde Guerre mondiale que souhaite explorer l'équipe d'intervention internationale Requiem. Soutenue par la CIA et dirigée par Grigori Weaver (présent dans le premier Black Ops), elle n'est pas seule sur le coup, puisque le groupe Oméga, une division soviétique rivale, désire également étudier et exploiter la puissance qui s'y cache.









Parmi les principales informations à retenir, le mode "Zombie" permettra de progresser dans le passe de combat, en plus d'être lié aux autres modes, y compris Call of Duty : Warzone. Quant aux armes, elles disposeront désormais d'un niveau de rareté. En clair, plus elles seront rares, plus elles seront puissantes. Voilà qui devrait mettre un peu plus de pression sur les épaules des joueurs, même si les développeurs de Treyarch et de Raven Software ont promis qu'il y aurait toujours un moyen de s'en sortir quelle que soit l'arme entre nos mains.



Par ailleurs, il est précisé que "les atouts classiques comme les emblématiques Juggernog et Cola énergisant sont de retour, et les joueurs peuvent déployer des améliorations de combat et des objets personnalisés qui ajoutent un autre niveau aux tactiques d'escouades." L'autre bonne nouvelle, c'est que du contenu gratuit - dont des maps - sera déployé après la sortie du jeu. Enfin, dernier détail d'importance : le mode "Zombie" sera à la fois cross-play et cross-gen, histoire de toucher un maximum de monde.



Tout ça sortira le 13 novembre prochain sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, PS5 et PS4.











