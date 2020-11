Call of Duty Black Ops Cold War : on connaît le poids du jeu sur PS5 et Xbox Series X, c'est plus lourd que sur PC en ultra

Call of Duty : Black Ops Cold War approchant à grands pas, Activision annonce dans un communiqué officiel que le pré-téléchargement de la version numérique pourra être lancé dans les prochains jours sur PS4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Attention toutefois, puisque les horaires varient en fonction des machines. Par ailleurs, l'éditeur américain précise que s

On remarquera que contrairement aux affirmations précédentes, le jeu ne pèsera pas 250 Go sur PC, mais 125 Go si l'on opte pour les graphismes ultra. Il prendra donc plus de place sur les consoles next-gen, et si l'on en croit la rumeur concernant la capacité de stockage réelle de la Xbox Series S , disposer d'un disque externe risque d'être plus qu'une nécessité.Enfin, notons qu'en matière de poids, Call of Duty : Black Ops Cold War ne fait aucun distinction entre la Xbox Series S et la Xbox Series X, alors que l'on aurait pu croire que la résolution moindre sur la première aurait justement permis de grignoter quelques Go.