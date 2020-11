Xbox Series S : la capacité de stockage réelle de la console connue ?

Si l'on savait déjà que la Xbox Series S serait livrée avec un SSD de 512 Go, rien n'avait encore filtré sur la capacité de stockage réelle de la console. Il se pourrait que spead20 ait vendu la mèche sur Reddit , puisque cet utilisateur affirme être déjà en possession de la machine ; et selon lui, une fois l'OS et les fichiers système installés, les joueurs disposeront de 364 Go d'espace disque. Bien évidemment, ce chiffre est à prendre avec des pincettes, mais s'il devait être confirmé, les quelques 250 Go de Call of Duty Black Ops Cold War (annoncés pour le moment sur PC) risquent de prendre énormément de place.A titre de comparaison, la capacité de stockage réelle devrait s'élever à 664 Go sur PS5 (pour un SSD de 825 Go), tandis qu'il est acquis que la Xbox Series X proposera 802 Go (pour un SSD de 1 To). Enfin, on rappelle que la Xbox Series X (499€) et la Xbox Series S (299€) sortiront le 10 novembre prochain, tandis que les deux PS5 (l'une équipée d'un lecteur Blu-ray UHD contre 499€, l'autre tournée vers le dématérialisé pour 399€) débarqueront le 19 novembre.