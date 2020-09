Call of Duty Black Ops Cold War : du gameplay sur PS5, l'alpha dispo pour les joueurs PS4

Treyarch a profité de la conférence de Sony pour nous dévoiler une toute nouvelle vidéo de gameplay de Call of Duty : Black Ops Cold War capturée sur PS5. On découvre donc le début de la première mission de la campagne du jeu, alors que les opérateurs Black Ops sont envoyés en Turquie pour éliminer un dangereux individu. Mieux, on apprend que dès vendredi, tous les joueurs PS4 pourront avoir un accès à l'alpha du jeu afin d'essayer le mode multijoueur en ligne. Rappelons que Call of Duty : Black Ops Cold War sortira le 13 novembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X.