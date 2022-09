BRAVIA CORE : on peut acheter et louer ses films sur le service de streaming de Sony

Plateforme propriétaire de Sony lancée en 2021 et qui permet de regarder les films de Sony Pictures dans la plus haute qualité possible en streaming (la même qu'un Blu-ray, puisque le débit envoyé est le même, soit jusqu'à 80 Mo/seconde), BRAVIA CORE étoffe ses services avec désormais la possibilité d'acheter et de louer ses films. Une bonne initiative qui va permettre aux utilisateurs de posséder leurs produits et de ne pas être tributaire des crédits mis en place pour Sony. Parce qu'il est de bon ton de rappeler que BRAVIA CORE n'est accessible que sur certains modèles de téléviseurs Sony, les BRAVIA XR, et qu'ils reçoivent jusqu'à 10 films gratuits et jusqu'à deux ans de streaming illimité. Aussi, depuis avril dernier, les versions IMAX Enhanced de certains longs-métrages sont également disponibles sur la plateforme, sachant que côté audio, la version DTS est également proposée ; ce sont les puristes qui vont apprécier. Mais ce n'est pas tout, BRAVIA CORE dispose aussi de la technologie Calibrated de Sony qui ajuste la qualité d'image pour mieux refléter la vision originale du créateur. Cela signifie que les films seront affichés automatiquement avec les paramètres d'image optimaux pour être raccord avec la vision du metteur en scène. Pratique.