Borderlands le Film : Cate Blanchett serait en discussions pour incarner Lilith

Selon les dernières indiscrétions de Variety , Cate Blanchett (Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, Thor : Ragnarok) pourrait bien incarner Lilith dans le film basé sur la licence Borderlands. Nos confrères assurent en effet que l'actrice australienne est actuellement en discussions avec Lionsgate ; et il faut croire que c'est du sérieux, puisque même le compte Twitter de Gearbox Software (le studio derrière la série) relaye l'information. On rappelle que c'est Eli Roth (Cabin Fever, Hostel) qui est à la réalisation du long-métrage, tandis que Craig Mazin (le créateur de la série Chernobyl) se charge du scénario.Personnage emblématique de la série, présente depuis le tout premier Borderlands, Lilith est une sirène et, tout comme ses congénères, possède d'immenses pouvoirs. Nul doute que certains d'entre eux seront présents dans le film, comme son fameux Phasewalk qui lui permet de devenir invisible. Du côté des fans, cette rumeur fait des heureux, et ils croisent déjà les doigts pour que le reste du casting soit du même tonneau. Enfin, n'oublions pas qu'en plus de Borderlands, Gearbox Software planche également sur une adaptation de Borthers in Arms , mais sur le petit écran cette fois-ci.