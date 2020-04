Brothers in Arms : le jeu va avoir droit à sa propre série, Gearbox impliqué dans le projet

Jean-Julien Baronnet (le film

), Richard Whelan (

) et Sean Haran (directeur des affaires chez Gearbox Entertainment) auront la même casquette.D'après ce que l'on comprend, l'équipe est actuellement à la recherche de réalisateurs ambitieux susceptibles de partager ses idées tout en apportant leur touche. C'est également le flou en ce qui concerne les diffuseurs, la série n'étant encore qu'en pré-production. Le casting n'est pas encore fixé : Randy Pitchford ne souhaite pas se focaliser sur des grands noms mais préfère dénicher des nouvelles têtes que la série pourrait, justement, révéler au grand public.Du côté du scénario, les choses semblent avancer plus vite en revanche puisque l'on sait déjà que la première saison tournera autour des événements de la Seconde Guerre mondiale, dont l'opération Tigre qui fut une répétition du débarquement de Normandie. "L'histoire que nous avons choisie n'a jamais été racontée à la télévision, a affirmé Scott Rosenbaum. Quasiment 800 militaires américains ont été tués, mais il a fallu étouffer l'affaire car les Alliés préparaient le véritable débarquement."L'intrigue permettra de suivre la destinée de huit soldats dont la mission sera de porter secours à leur colonel retenu prisonnier par les troupes de l'Axe, avant qu'ils ne leur révèle les plans du débarquement. D'après le producteur exécutif, les personnages de chaque camp seront mis en avant, et certains figures historiques de la Seconde Guerre mondiale seront même représentées. Bref, les amateurs du genre devraient y trouver leur compte, d'autant que Scott Rosenbaum promet un angle qui fait que Brothers in Arms se démarquera des autres films/séries basés sur ce pan de l'Histoire.