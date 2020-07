Borderlands : l'OST du premier volet en vinyles, toutes les infos

Jesper Kyd, Sascha Dikiciyan & Cris Velasco, Raison Varner et Tim Larkin.



Deux éditions sont proposées : la standard à 36,26 euros avec les deux disques noirs et la limitée (au même prix) avec les deux disques roses. Les quatre faces seront utilisées pour y imprimer la totalité des pistes. Enfin, avant de se quitter sur la tracklist, sachez que la livraison n'est pas attendue avant la fin du mois de septembre. Des collectionneurs intéressés dans le coin ?

TRACKLIST





Disque 1



Face A

Prelude

Welcome to Fyrestone

Enter Skag Gully

Fighting Of The Skags

Removing The Bandit Threat

Traversing The Deep

Face B

Fighting Sledge's Minions

Welcome To The Bunker

Smoking Out The Bunker

Junkyard Vista

Welcome To The Trash Coast

The Rakkhive Emerges

Assaulting Krom's Canyon

Disque 2

Face A

Battling Krom's Minions

Fighting Krom And His Gun

Trash The Bandits

Trash The Bandits Some More

Welcome To The Wastelands

Traveling To The Vault

Destroying The Destroyer

Bring Your Guns

Bonus - Borderlands

Face B

Bonus - The Old New Haven

Bonus - Exploring The Mine

Bonus - Exploring The Overlook

Bonus The Threat At Overlook

Burning Rubber And Shooting Bullets

Welcome To The Arena Suckers

Moxxi Wants Your Blood

Bring Out The Badasses