Borderlands The Handsome Collection : la compilation bel et bien offerte sur l'Epic Games Store

Il y a quelques jours, un leak sorti d'on ne sait où prévoyait l'arrivée de plusieurs jeux offerts sur l'Epic Games Store : parmi la poignée de titres en question figurait l'excellent Borderlands The Handsome Collection. Cette fuite n'était donc en aucun cas un fake puisqu'Epic Games vient tout juste d'annoncer que la fameuse compilation de 2K Games allait bel et bien être donnée à tous les inscrits de la plateforme, et ce dès aujourd'hui jusqu'au 4 juin 2020.Pour rappel, Borderlands The Handsome Collection regroupe Borderlands 2 et Borderlands The Pre-Sequel, deux FPS-RPG géniaux à la durée de vie gargantuesque. Cerise sur le gâteau, tous les DLC des différents softs sont également compris dans ce joli regroupement que vous vous devez d'ajouter à votre panier aussi vite que possible. Allez, hop, on ne traîne pas.