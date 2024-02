Borderlands : le trailer du film est tombé, c'est du Gardiens de la Galaxie dans l'ambiance et le style

Dix ans. C'est le temps qu'il aura fallu pour que le projet cinématographique autour de Borderlands voit enfin le jour. La bande-annonce a été postée hier après un tournage qui s'est fait en deux temps. D'abord en 2021 en pleine période COVID et début 2023 pour des séquences de reshoot. Mais le résultat est enfin visible, lui qui semble fortement s'inspirer des films de James Gunn, et notamment l'ambiance décontractée et colorée des Gardiens de la Galaxie. On va en effet suive les pérégrinations d'un groupe de mercenaires déjantés mené par Lilith, une chasseuse de primes au passé trouble et incarné par Cate Blanchett. Si la comédienne n'a plus besoin de justifier son statut de grande actrice, la voir dans un tel rôle frôle l'erreur de casting, ne serait-ce déjà que par l'âge de Cate Blanchett par rapport au personnage. Roland en revanche sera incarné par Kevin Hart, un brin trop excité pour camper le bonhomme, tandis que Tiny Tina est jouée par Ariana Greenblatt, jeune actrice qu'on a pu voir Barbie récemment. Krieg est joué par Florian Munteanu, et Claptrap a été doublé par Jack Black.La sortie du film Borderlands est attendue pour le 7 août prochain au cinéma.