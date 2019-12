Borderlands 3 : un explosif trailer de lancement pour Le Casse du Beau Jack, le premier DLC

On le sait, depuis sa disparition, le Beau Jack manque terriblement dans l'univers de Borderlands. Il faut dire que cet épatant méchant du deuxième volet écrase largement les jumeaux Calypso du troisième et il convenait donc à Gearbox de le faire revenir sous une quelconque forme : la voici et il s'agit d'un DLC, le premier du season pass, nommé Le Casse du Beau Jack.La déterminée Moxxi formera ainsi un crew - dont vous ferez partie - pour dévaliser un iiimmense casino spatial, appartenant autrefois au Beau Jack et dont les hologrammes règnent encore en maître : bonne nouvelle, cette extension vient tout juste de se rendre disponible et 2K Games en a justement publié le trailer de lancement. Un petit régal.