Borderlands 3 : date, images, infos pour "Prime de Sang", la troisième extension

Si "Le Casse du Beau Jack" nous emmenait dans les tréfonds d'un gigantesque casino spatial et "Amour, Flingues et Tentacules" au sein d'un village maudit façon H.P. Lovecraft, changement de thème radical pour cette troisième extension de Borderlands 3 :Investie du gang des Diables Sauvages, la cité et ses contrées abriteront de nombreuses créatures génétiquement modifiées et les secrets d'une ancienne société privée, disparue mystérieusement.Pour le moment, aucun trailer n'a été diffusé mais l'on sait déjà quelques détails sur l'écriture :Une première dans la saga qui mérite forcément un coup d'œil attentif.En attendant une première bande-annonce, nous vous proposons de vous rabattre sur cette poignée de visuels et, surtout, une date de sortie :au travers du Season Pass. On imagine que pour l'occasion, Gearbox gonflera la limite du niveau maximal (en tout cas, on l'espère).